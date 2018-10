Vorwurf der Unsachlichkeit

Lautertal.In einer Pressemitteilung fordert die Lautertaler SPD-Fraktion Lautertal Bürgerliste (LBL) zu „verbaler Abrüstung und zu mehr Sachlichkeit in der Gemeindevertretung“ auf. Einzelne Mitglieder der LBL fielen wiederholt durch Unsachlichkeit, übertriebene Zuspitzung und polemische Äußerungen auf, so die SPD-Fraktion.

Es sei befremdend für die SPD gewesen, wie sich Martin Grzebellus zu Beginn der letzten Gemeindevertretersitzung im Rahmen seiner persönlichen Erklärung als ausschließlich Leidtragender von Bürgermeister Andreas Heuns inhaltlichem Protest stilisierte, heißt es in der Erklärung der Sozialdemokraten.

Die Sprache der schriftlichen Begründung des von Martin Grzebelluns verfassten Antrags der Bürgerliste zum Ordnungsamtsbehördenbezirk mit der Stadt Bensheim sei unwürdig, provozierend und unsachlich gewesen, so dass sich sogar der LBL-Gemeindevertreter Peter Rohlfs hiervon distanziert und einen sachlichen Kompromiss mit den allen Fraktionen zu erlangen versucht habe , was ihm auch gelang.

„Rederecht beschnitten“

In der Pressemitteilung greift die SPD den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Günter Haas, hart an. Dieser habe einen weiteren Eklat verursacht, als er Heun bei dessen Ausführungen zu den Modalitäten der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bensheim im Bereich des Ordnungsamtes unterbrochen und ihn mehrfach auf eine „weder in der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung noch in der Hessischen Gemeindeordnung festgelegte Redezeitbegrenzung für Bürgermeister von drei Minuten“ hingewiesen habe.

Heuns Rederecht sei dadurch erheblich beschnitten worden. „Anstatt sich über die Medien ausführlich zu einem angeblichen Formfehler bei einer Abstimmung zu äußern und die Gemeindevertreter erst danach per E-Mail zu informieren, wäre eine klare Aussage zu seinem fehlerhaften Verhalten gegenüber dem Bürgermeister angebracht gewesen“, kritisiert die SPD.

Protestierende Gemeindevertreter, die die Ausführungen des Bürgermeisters hören wollten, seien von Haas zur Ordnung gerufen worden. Dieser Eklat, so die Sozialdemokraten, zeige deutlich, „wie wenig fachgerecht und unparteiisch er als Vorsitzender der Gemeindevertretung agiert.“

Während Haas den Bürgermeister zu sanktionieren versuchte, habe er Markus Bormuth (LBL) zu einer Anfrage sehr lange ausführen lassen, obwohl laut Geschäftsordnung der Gemeindevertretung nur zwei Rückfragen erlaubt seien, heißt es in der Mitteilung weiter. „Man bekommt leider den Eindruck, dass Dr. Haas den Belangen der LBL-Fraktion, deren stellvertretender Vorsitzender er zudem ist, näher steht, als den unparteiischen Anforderungen seines Amtes.“, resümieren die Mitglieder der SPD-Fraktion. red

