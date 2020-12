Wahlliste wird beschlossen

Lautertal.Die Lautertaler Bürgerliste (LBL) trifft sich zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Aufstellung eines Wahlvorschlages für die Kommunalwahl am 14. März. Die Mitglieder sind für heute (Freitag), 18. Dezember, um 19 Uhr in die Heidenberghalle in Gadernheim eingeladen.

„Die LBL will für Beständigkeit und Nachhaltigkeit in der Sachpolitik im Lautertal sorgen und bleibt als freie Wählergemeinschaft parteipolitisch unabhängig. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger, die an dieser parteiunabhängigen Sachpolitik interessiert sind und Kommunalpolitik aktiv mitgestalten und unterstützen wollen, ein, sich auf unseren Kandidatenlisten für die Kommunalwahl 2021 mit aufstellen zu lassen“, schreibt die Bürgerliste in ihrer Pressemitteilung. red

