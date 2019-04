Waldbrandgefahr schon wieder hoch

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal hat angesichts der andauernden Trockenheit zu erhöhter Vorsicht in der Natur aufgerufen. Gemeindebrandinspektor Bernd Röder berichtete, dass offene Feuer bis auf Weiteres dann nicht gestattet sind, wenn sie in einem Abstand von unter 100 Metern zum Wald entfacht werden sollen.

Das gilt auch für bebaute Grundstücke, die nahe am Wald liegen. Offene Feuer an anderen Stellen müssten ständig beaufsichtigt und anschließend sorgfältig gelöscht werden. Es sei aber auf jeden Fall vorzuziehen, derzeit generell kein Feuer zu entfachen, berichtete Röder.

Aufgrund der anhaltend trockenen Witterung und der hohen Temperaturen ist die Brandgefahr in den Wäldern Hessens – und dabei vor allem in Südhessen – hoch. Erst zum Wochenende hin erwarten die Meteorologen wieder Regen.

Einzelne gewittrige Niederschläge führten aber nicht zu einer Verbesserung der Situation, so Gemeindebrandinspektor Röder. „Bevor bei Sträuchern, Bäumen und Bodenvegetation frisches Grün stärker ausgetrieben ist, stellen vertrocknetes Reisig und Laub sowie Gras des Vorjahres auf den Waldböden ein potenziell leicht brennbares Material im Wald dar. Regional kommt noch Kronenrestholz und Reisig aus den Sturmschäden des vorigen Jahres hinzu“, heißt es in einer Mitteilung des hessischen Umweltministeriums. Bis Ostern seien in Hessen bereits zehn Waldbrände aufgetreten, dreieinhalb Hektar Fläche seien betroffen gewesen.

Außer dem Verbot von Feuer in der Natur sei auch die Sperrung von Waldwegen und Waldflächen nicht ausgeschlossen. Nach dem insgesamt zu trockenen Jahr 2018 und deutlich zu niedrigen Niederschlagsmengen im Winter seien die Wasservorräte in den Böden stark zurückgegangen, berichtete Bernd Röder.

Rauchen sei im Wald generell nicht gestattet, erinnert das Umweltministerium. Waldbrände könnten nicht nur von Feuerstellen und Zigarettenkippen ausgehen, sondern durch den Brennglaseffekt auch von Flaschen und Glasscherben. Waldbesucher werden gebeten, die Zufahrtswege in die Wälder nicht mit Fahrzeugen zu blockieren. Pkw dürfen nur auf ausgewiesenen Parkplätzen abgestellt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.04.2019