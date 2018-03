Anzeige

Gadernheim.Musikalischer Besuch aus Winterkasten war am Sonntagabend in der evangelischen Kirche in Gadernheim zu hören. Die Rainbow-Teens und Rainbow-Kids waren zu Gast. Unter der Leitung von Simone Spielmann sangen sie bekannte Melodien als Walt-Disney-Filmen. Die vielen Zuhörer waren begeistert und spendeten reichlich Beifall für die willkommene musikalische Darbietung. df/Bild: Funck