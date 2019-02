Walter Kirschbaum neuer Ortsvorsteher

Kurzer Prozess: Einstimmig wurde Walter Kirschbaum (SPD) am Donnerstag zum neuen Ortsvorsteher von Elmshausen gewählt. Es gab keine weiteren Vorschläge. Nachdem Sabine Fischer (CDU) im Dezember vergangenen Jahres ihr Amt niedergelegt hatte, stand Kirschbaum als stellvertretender Ortsvorsteher an der Spitze des Gremiums, in dem die Personalie allgemein begrüßt wurde. „Er ist der richtige Mann dafür“, sagte Karl Kauer von der CDU.

Auch Stephan Degenfeld-Schonburg (Lautertaler Bürgerliste) begrüßte die Entscheidung: „Eine gute Wahl.“ Mit Kirschbaum wolle man jetzt weiter eine sachliche Politik zum Wohle des Ortsteils machen und parteipolitische Grabenkämpfe ausblenden. „Genau das erwarten die Bürger“, so Degenfeld-Schonburg, der einstimmig zum stellvertretenden Elmshäuser Ortsvorsteher gewählt wurde. Sein Amt als Schriftführer führt er weiterhin aus. Als stellvertretende Schriftführerin macht Katrin Tönshoff (LBL) weiter. Sie war in der Sitzung nicht anwesend, hatte aber ihre Bereitschaft mitgeteilt.

Walter Kirschbaum ist seit 2016 im Ortsbeirat. Man kennt ihn als aktives Mitglied im TSV Elmshausen. Sein Vor-Vorgänger Tobias Pöselt (SPD), der im Mai 2016 aufgrund veränderter Mehrheitsverhältnisse das Amt an Sabine Fischer abgeben musste, verzichtete auf eine erneute Kandidatur. „Viele haben mir das in den vergangenen Wochen nahegelegt. Weil er unter anderem als Fraktionschef und in der Kita-Kommission tätig ist, warf er seinen Hut nicht in den Ring, so Pöselt: „Alles geht nicht.“ tr

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019