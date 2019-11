Wanderer auf den Spuren der Bensheimer Geschichte

Elmshausen.Die Wanderabteilung im TSV Elmshausen traf sich zu einer Tour nach Bensheim. Bevor die Wanderung startete, gab es aus Anlass eines runden Geburtstages einen kleinen Umtrunk. Gut eingestimmt ging es dann los über den Mühlberg zunächst nach Wilmshausen. Hier folgte die Gruppe der Straße Zum Katzenrech in den Wald und den Totenweg hinauf zum Schönberger Kreuz.

Nach dem Anstieg wurde eine kleine Pause eingelegt, bevor es entspannt auf dem Höhenweg in Richtung Bensheim ging. Nach einiger Zeit erreichten die Elmshäuser den Baßmann und wanderte den Hohlweg hinunter. Von der Konrad-Adenauer-Straße aus führte der Weg weiter durch die Bleiche.

Pünktlich zur Stadtführung erreichten die Wanderer den Marktplatz in Bensheim mit dem freien Blick auf die Stadtkirche Sankt Georg. Stadtführerin Marlies Draudt, eine waschechte Bensemerin, erwartete die Elmshäuser Gruppe. Sie gab ihr Fachwissen über die vielen alten Fachwerkhäuser und Brunnen rund um den Marktplatz, über den Platz der Fraa vun Bensem, die Liebfrauenschule, den Walderdorffer Hof, den Wambolder Hof und zur Hospitalkirche St. Joseph gerne weiter. Viel Wissenswertes und so manche Begebenheit brachte die Gruppe zum Staunen und Lachen.

Draudt nahm alle mit auf eine kleine Zeitreise durch Bensheim. Mancher ältere Bensheimer erinnerte sich und tauchte in vergangene Zeiten ab. Viel zu schnell verging die Zeit, und man bedankte sich für die kurzweilige Führung. Das Wetter war zwar trocken, aber Nebel und die ungewohnt kühle Luft schlichen sich in die Kleidung. Zum Abschluss ging es in eine Weinstube. Glühwein und andere Getränke wärmten die Wanderer wieder auf. Guter Laune und bester Stimmung verweilten die Elmshäuser in geselliger Runde, bevor es mit dem Linienbus zurück ins Lautertal ging. red

