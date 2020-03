Wanderung am Niederwaldsee

Elmshausen.Die Wanderabteilung im TSV Elmshausen unternimmt am Sonntag, 8. März, eine Tour rund um den Niederwaldsee. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist dabei bereits um 9.30 Uhr am TSV-Vereinsheim in Elmshausen.

Um 10 Uhr beginnt die Wanderung am Mitfahrerparkplatz bei Zwingenberg an der Autobahn. Die Bärlauchtour rund um den Niederwaldsee wird von Bärbel Müller geleitet. Stofftaschen und Körbe können für die Ernte mitgebracht werden. Abschluss ist ab gegen 13.30 Uhr in der Gaststätte Zum Sportpark in Bensheim. red

