Wanderung nach Breitenwiesen

Gadernheim.Die Gadernheimer Landfrauen treffen sich am Mittwoch, 7. August, zu einer Abendwanderung nach Breitenwiesen. Dort ist zum Abschluss eine Einkehr geplant. Abmarsch ist um 19 Uhr am Jarnacplatz.

In Breitenwiesen wird in der „Bunten Kuh“ Rast gemacht. Wer Hähnchen essen möchte, muss das bis morgen, Freitag, 2. August, bei Traudel Baltz (Telefon: 06254 / 1537) anmelden.

Am gleichen Tag treffen sich die Turbobienen von 16 bis 18 Uhr im Florian-Info-Treff in Gadernheim. Die Nachwuchsgruppe der Landfrauen beginnt dann mit ihren Proben für die neue Fastnachtskampagne.

Fahrt zum Kikeriki-Theater

Am Freitag, 16. August, unternehmen die Landfrauen eine Fahrt zum Kikeriki-Theater nach Darmstadt. Die Turbobienen kommen dann am Mittwoch, 21. August, wieder in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Florian-Info-Treff zusammen.

Anschließend treffen sich die Mitglieder der Jugendgruppe Datz dort von 18.20 bis 19.30 Uhr, um dort ebenfalls die Fastnachts-Proben für die kommende Kampagne aufzunehmen.

Jeden Montag bietet der Landfrauenverein zudem Gymnastik, Pilates, Rückengymnastik und Yoga mit Monika Reimund an. Die Übungsstunden in der Heidenberghalle in Gadernheim beginnen um 18 Uhr. red

