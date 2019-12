Wanderung statt Weihnachtsfeier

Elmshausen.Das Herbstfest des Verschönerungsvereins Elmshausen, das unter dem Motto „Harz küsst Odenwald“ stand, war ein Erfolg. Diese Bilanz zogen die Mitglieder des Vorstandes bei einer Versammlung. Dank vieler Helfer sowohl aus den eigenen Reihen wie auch vom Feuerwehrverein und der Kerwejugend des Ortes, vom TSV und vom Ortsbeirat wurde es ein schönes Fest.

Dabei wurde erstmals der neue Dorfplatz auf dem ehemaligen Anwesen der Familie Kegelmann genutzt, der im kommenden Jahr noch hergerichtet werden soll. Der Erlös aus dem Fest komme der Arbeit des Verschönerungsvereins und somit dem Dorf zu Gute, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das Herbstfest war für den Verschönerungsverein der letzte größere Termin in diesem Jahr, Weihnachtsfeiern sind keine geplant. Dafür soll es zum Jahresauftakt am Samstag, 25. Januar, eine kleine Wanderung vom Haus des Vorsitzenden Henry Scheppers in der Walkmühle aus geben. Die Führung wird Michael Kauer übernehmen. Die Tour beginnt um 15 Uhr.

Um 18 Uhr will die Gruppe am Walderdorffer Hof in der Obergasse in Bensheim eintreffen. Dort können auch diejenigen dazukommen, die nicht mitwandern möchten. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum kommenden Sonntag. 15. Dezember, unter Tel.: 0172 / 1329539 gebeten.

Zur Wanderung und Teilnahme sind nicht nur alle Vereinsmitglieder, sondern auch alle Helfer und Freunde des Vereins eingeladen.

An der Karl-Stähr-Hütte im Hohbergwald wurde in den vergangenen Wochen gearbeitet. In der Vorstandssitzung informierten Rainer Krämer und Dieter Klehr darüber, dass die Hütte mit einem neuen Geländer und einer neuen Treppe versehen wurde.

Dabei sei festgestellt worden, dass es Schäden am Dach gibt, die noch repariert werden müssen. Unterstützung bei der Reinigung der Hütte hat die Feuerwehr angeboten. Die eigentlichen Reparaturarbeiten am Dach soll eine Fachfirma übernehmen.

Ein weiteres Thema des Vorstandes war das 50-jährige Bestehen des Vereins, das im Jahr 2021 ansteht. Ein Fest soll es geben; derzeit werden erste Ideen dazu gesammelt. Das Thema wird die Vereinsführung auch in den kommenden Monaten beschäftigen.

Die nächste Sitzung ist schon für Mittwoch, 18. Dezember, vorgesehen. Ab dem nächsten Jahr möchten die Mitglieder des Vorstandes für ihre Treffen das Alte Rathaus nutzen. Zuvor muss dort aber noch die Heizung repariert werden. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 10.12.2019