Wanderung zum Jahresauftakt

Elmshausen.Zu einer Jahresauftakt-Wanderung treffen sich die Mitglieder und Freunde des Verschönerungsvereins Elmshausen am Samstag, 25. Januar. Ziel ist der Walderdorffer Hof in Bensheim. Die Wanderung beginnt um 14 Uhr beim Vorsitzenden Henry Scheppers in der Walkmühle.

Dort werden die Teilnehmer zunächst mit einem Umtrunk und stärkenden Imbiss versorgt, ehe es hinauf zum Höhenweg geht. Vorbei am Toten Mann und dem Zeppelinhäuschen geht es zum Schönberger Sportplatz und zum Wambolter Sand, wie Vorstandsmitglied Rainer Krämer ankündigte. Dort wird nochmals Rast gemacht werden.

Die Führung der Tour hat Michael Kauer übernommen. Alle Bürger sind zu der Wanderung eingeladen. Henry Scheppers bittet wegen zur Organisation um Anmeldungen unter Tel.: 0170 / 7320465.

In einer Vorstandssitzung des Vereins wurde auch der Termin für die Hauptversammlung auf Freitag, 27. März, festgelegt. Die Sitzung im Nibelungen-Kunst-Palast beginnt um 18 Uhr.

Auch in diesem Jahr wird es das Striethteichfest zum Vatertag (21. Mai) geben. Bis dahin sind Verschönungs- und Renovierungsarbeiten in dem Naherholungsgebiet geplant. Rainer Krämer und Dieter Klehr habe eine Bestandsaufnahme gemacht. Auf der Liste stehen das Streichen von Jägerzäunen und Lattenzäunen, das Säubern des Dachs des Gerätehütte und das Streichen der Hütte selbst sowie das Streichen der offenen Hütte. Außerdem stehen die üblichen Pflegearbeiten an.

Dringend braucht der Verschönerungsverein weitere Helfer, um das Schmuckstück Striethteich fit für die neue Saison zu machen. Wer den Verein unterstützen möchte, ist am Samstag, 8. Februar, ab 9 Uhr am Teich willkommen. Eigentlich treffen sich die Mitglieder des Verschönerungsvereins immer am ersten Samstag im Monat. Der Termin im Februar ist eine Ausnahme. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020