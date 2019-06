Gadernheim.Zu einer außerplanmäßigen Wanderung zum Kaiserturm auf der Neunkircher Höhe trafen sich die Wanderer der Ortsgruppe Gadernheim im Odenwaldklub (OWK). Treffpunkt und Abmarsch war am Jarnacplatz in Gadernheim. Von hier aus ging es stetig bergauf durch die Gartenstraße zum Eckberg und weiter über den Schlangenweg bis zum Turm auf 605 Metern Höhe. Wegen des schwülheißen Wetters kam die Einkehr in die gemütliche Turmstube gerade recht, um sich reichlich mit erfrischenden Getränken zu versorgen.

Nach der ausgedehnten Rast ging es auf direktem Weg zurück nach Gadernheim. Der Vorsitzende Werner Schmidt bedankte sich bei den Wanderführerinnen Margret Gehbauer und Brunhilde Schmidtke, die mit traumwandlerischer Sicherheit den Weg zum Kaiserturm gefunden hätten.

Die nächste Wanderung der Ortsgruppe ist am Sonntag, 30. Juni. Unter der Führung von Gerhard und Liane Fehr geht es zum Galgen in Beerfelden. Treffpunkt und Abmarsch ist am Jarnacplatz in Gadernheim um 13.15 Uhr. ak

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.06.2019