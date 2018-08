Anzeige

Auch die Ortsvorsteher von Reichenbach und Beedenkirchen, Alfred Hogen und Hartmut Krämer, haben an den besonders gefährlichen Ortseinfahrten Holzpfähle für die Banner in den Boden gerammt. „Der finanziell angeschlagenen Gemeinde Lautertal sind mit dieser Unterstützung sicherlich Kosten in Höhe von mehreren Hundert Euro erspart geblieben“. schreibt die Lautertaler Bürgerliste in einer Mitteilung dazu.

