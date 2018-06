Anzeige

Lautertal.An ein Gefängnis oder Arrestzelle in Lautertal könnte man beim Betrachten unseres BA-Juni-Fotorätsels denken. Zumindest an unliebsame Besucher wurde beim Bau dieses Gebäudes gedacht, die dieses Gitter sicherlich abschrecken sollte. Einbrüche waren auch schon in vergangenen Zeiten ein Problem, gegen das man sich zumindest durch derart stabile Eisengitter schützen konnte.

Für die BA-Leser gilt es jetzt herauszufinden, wo in Lautertal eine solche Gebäudesicherung zu finden ist. Die Lösung gibt es wie immer in der Montagausgabe des Bergsträßer Anzeigers. / koe