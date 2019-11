Weihnachtliche Köstlichkeiten

Gadernheim.Wenn der Duft von Plätzchen und orientalischen Gewürzen, wie Zimt und Muskatblüte durchs Haus strömt, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Teilnehmer eines Kurses der Kreisvolkshochschule kneten, backen und dekorieren süße Leckereien mit natürlichen Zutaten, wie Vollkornmehl, Honig, Nüssen, Mandeln und Trockenfrüchten für einen bunten Weihnachtsteller. Schön verpackt, lassen sich diese süßen Köstlichkeiten auch prima verschenken.

Der Kurs läuft am kommenden Dienstag, 19. November, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in der Küche der Mittelpunktschule Gadernheim. Anmeldeschluss ist morgen (Donnerstag). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019