Weihnachtsbäume wurden eingesammelt

Reichenbach.Zum achten Mal sammelten die Fußballdamen der SG Winterkasten/TSV Reichenbach die Weihnachtsbäume in Reichenbach ein. Dabei hatten die elf Helferinnen wie seither oft mit schlechten Witterungsverhältnissen zu kämpfen.

Tim Wilhelm und Michel Klinger hatten Traktoren zur Verfügung gestellt und so den reibungslosen Ablauf der Sammlung gewährleistet. Abgeliefert wurden die zum Teil sehr gut erhaltenen Bäume auf dem Feld von Georg Essinger an der alten Beedenkircher Straße, wo sie von Christopher Beilstein und Kai Moser verbrannt wurden. Ei Dank ging an die Bürger für deren Spenden im Rahmen der Aktion. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019