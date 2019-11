Weihnachtskonzert mit drei Chören in Reichenbach

Reichenbach.Mit dem vorweihnachtlichen Programm „In dulci jubilo... nun singet und seid froh“ wollen gleich drei Chöre ihre Zuhörer am Samstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Reichenbach begeistern. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Frauenchor Reichenbach unter der Leitung von Angelika Lemser wird das Programm gemeinsam mit dem Bensheimer Chor Da Capo unter der Leitung von Constanze Pfeifer und Martin Bernasconi gestalten. Auch die Chor-AG der Felsenmeerschule unter der Leitung von Michaela Reisert wird dabei sein. Derzeit laufen die Proben für den Termin auf Hochtouren. Bei aller Aufregung vorher freuen sich die Sängerinnen und Sänger darauf, ihr Können zeigen zu können.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Es wird allerdings empfohlen, sich rechtzeitig einen Platz zu sichern. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, sich auf dem Kirchenvorplatz Glühwein schmecken zu lassen. fred/Bild: fred

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.11.2019