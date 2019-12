Weihnachtsmarkt in der Schule

Reichenbach.Eine gute Entscheidung war die Verlegung des Weihnachtsmarktes der Felsenmeerschule Reichenbach vom Schulhof in die Klassensäle. Das Schmuddelwetter hätte sonst wohl nur wenige Gäste angelockt.

So aber waren die weihnachtlich geschmückten Räumlichkeiten nach dem Ausklang der Weihnachtsfeier in der evangelischen Kirche schnell gut besucht. Unter dem Vordach am Eingang gab es Würstchen und Glühwein und nichtalkoholische Getränke sowie Waffeln. Im Schulgebäude wurden jede Menge Bastelarbeiten und Süßigkeiten zum Verkauf angeboten, alles auf Weihnachten ausgerichtet. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.12.2019