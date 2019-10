Weine aus der Partnerstadt

Lautertal.Der Verschwisterungsverein APEG bietet am Freitag, 1. November, ab 19 Uhr im Gasthaus Zur Traube in Reichenbach eine Piemonteser Weinprobe an. Die Vorsitzende der italienischen Sektion, Anette Haas-Samstag, hat einen Weinexperten dafür gewonnen, Interessantes über die Weine aus der Region rund um Lautertals Partnerstadt Dogliani zu erzählen.

Neun Weine werden verkostet. Dazu gibt es einen Antipasti-Teller und Baguette. Es wird kein Wein verkauft werden. Eintrittskarten gibt es bis morgen (Sonntag) bei Anette Haas-Samstag (Tel.: 06251 / 65737), Monika Reimund (Tel.: 06254 / 37105), Maria Unger (Tel.: 06254 / 1768) und Christiane Stock (Tel.: 06254 / 7328). red

