Weite Ausblicke und gruselige Geschichten

Elmshausen.Die Wanderabteilung des TSV Elmshausen hat ihre jüngste Tour nach Heppenheim in Fahrgemeinschaften gestartet. Ohne Regen und bei leichtem Wind begaben sich 30 gut gelaunte Wanderer vom Eckweg im Süden Heppenheims durch den von Weinbergen gesäumten Anstieg in Richtung Bombach. Von dort oben erhielt man einen beeindruckten Ausblick und schaute in das Rheintal sowie auf Heppenheims Altstadt und die Starkenburg.

Geist trieb Schabernack

Weiter führte der Weg nun in den Wald, in das Bombachtal. Der Wanderführer erzählte von allerlei merkwürdigen Gegebenheiten im ansonsten ruhigen Tal des Bombachs.

Den Erzählungen zufolge hat dort ein Geist seinen Schabernack getrieben und führte die nichts ahnenden Bauern in die Irre. Elfen hinterließen ihre Schrittspuren im feuchten Ufer des Baches und in einer wilden Jagd konnten die Heppenheimer Winzer sogar den Teufel in die Flucht schlagen. Die Erzählungen sind auf Info-Tafeln nachzulesen.

Auf Baumstämme am Wegesrand wurde eine kleine Pause eingelegt. Doch plötzlich spürte man, dass der Bombachgeist immer noch anwesend ist. Der anfängliche Wind wurde immer stärker, das Krachen von Ästen nahm zu und so wanderte man recht zügig durch das Bombachtal.

Oberhalb des Eckwegs, in der Essigkammhütte sorgten die Wanderführer für eine Überraschung in Form von Kaffee, Kräppel und anderen Leckereien.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Sturmtief immer mehr an Kraft zugelegt und wirbelte den Sand in der Hütte in alle Richtungen. Ohne Zwischenfälle erreichte die Wandergruppe aus Elmshausen schließlich am Ende der Wanderung die Fachwerkstuben, wo in geselliger Runde der stürmische Tag seinen Ausklang fand. red

