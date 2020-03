Weitere Termine abgesagt

Lautertal/Lindenfels.Wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus sind in Lautertal und Lindenfels mehrere Veranstaltungen abgesagt worden. Gestrichen ist der 37. Lindenfelser Ostermarkt, der am Wochenende vom 28. auf den 29. März hätte stattfinden sollen. Die Lautertaler evangelischen Kirchengemeinden haben ebenfalls Termine abgesagt. Außer den Gottesdiensten sollen zunächst keine Treffen stattfinden. Damit entfällt auch der für Dienstag, 17. März, geplante Informationsabend über die Konfirmandenzeit. Er soll am Dienstag, 5. Mai, nachgeholt werden.

In Gadernheim wird am Sonntag nicht der Kindergottesdienst stattfinden. Außerdem wurden die Passionsandachten der Lautertaler evangelischen Gemeinden abgesagt, die am Mittwoch, 18. März, beginnen sollten. „Wir machen das zum Schutz aller und gerade auch der Risikogruppe“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinden.

Die für Sonntag, 15. März, geplante Jubelkonfirmation der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach wird auf den Herbst verschoben. Am Freitagnachmittag hieß es, dass auch dort bis auf Weiteres reguläre Gottesdienste wie gewohnt stattfinden sollen.

Die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten verzichtet dagegen auf ihren Gottesdienst am morgigen Sonntag, 15. März.

Verschoben wird der Bildervortrag von Joachim Bartl im katholischen Pfarrheim in Lindenfels über eine Reise auf dem Alaska-Highway, zu dem der katholische Frauenbund für Dienstag, 17. März, eingeladen hatten hatte. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

In Beedenkirchen wurde der für Samstag, 21. März, geplante Grenzgang vom Ortsbeirat gestrichen, wie Ortsvorsteher Hartmut Krämer mitteilte. Auch der Ortsbeirat Lautern verzichtet auf seinen am gleichen Tag geplanten Grenzgang. red

