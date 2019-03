Weitwinkelbilder beim FAC

Reichenbach.Beim Clubabend morgen (Mittwoch) beschäftigt sich der Foto-Amateur-Club (FAC) Reichenbach mit dem Thema Weitwinkelfotografie. Harald Haberfellner wird eine Einführung in das Thema geben, in dem er sich unter anderem mit den Fragen beschäftigen wird: Was ist überhaupt ein Weitwinkelobjektiv und wie kann man es einsetzen? Wie hängen Brennweite und Bildwinkel zusammen? Was ist beim Einsatz eines solchen Objektivs zu beachten und wo treten Verzerrungen und Verzeichnungen auf?

Anschließend kann erörtert werden, welches Objektiv für den persönlichen Gebrauch sinnvoll ist. Anhand von Beispielen kann nachvollzogen werden, welche Auswirkungen Brennweiten und Bildwinkel haben. Anschließend können alle Gäste bis zu fünf eigene Fotos zum Thema vorstellen.

Der Clubabend im Gasthaus „Zur Traube“ in Reichenbach beginnt um 19.30 Uhr. red

Info: foto-amateur-club- reichenbach.de

