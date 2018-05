Wellnesstage im Juni in Gadernheim

Anzeige

Gadernheim.Unter dem Motto „Schulmedizin trifft Alternative“ stehen die dritten Lautertaler Gesundheitstage. Diesmal geht es um das gesunde Leben in allen Facetten – auch für Tiere. Am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, jeweils in der Zeit von 11 bis 18 Uhr gibt es dazu ein buntes Programm in der Heidenberghalle in Gadernheim.

Rund um die Halle gibt es genügend Parkplätze, auch die Busverbindung ist sehr gut.

Die Organisatoren bieten ein Rahmenprogramm für die ganze Familie: Verbandkastenkontrolle und Fahrzeugbesichtigung beim DRK, Lamas zum Streicheln sowie Bogenschießen im Freien, leckeres hausgemachtes Essen, Kaffee und Kuchen und andere Getränke, ein Gewinnspiel, eine Meditation unter Bäumen, eine Geomantie-Exkursion sowie elf spannende Vorträge im ruhigen Vortragsraum.