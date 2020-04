Wenig bekannt: Das Schannenbacher Felsenmeer

Schannenbach.Wer glaubt, auf Lautertaler Gemarkung gäbe es nur das Felsenmeer bei Reichenbach, der irrt. Gut versteckt im Wald bei Ober-Schannenbach gibt es ebenfalls Gerölle und schöne Steinformationen. Wenn man nach den „Heiselchen“ – ein alter Name für Ober-Schannenbach – , dort, wo die Pfannkuchen nur auf einer Seite gebacken werden, weil jenseits der Straße bereits die Gemarkung Lindenfels liegt und keine Häuser stehen, den Weg Richtung Seidenbach einschlägt, so kann man die Steine nicht verfehlen. Die schönste Formation ist sicher das Steinschloss – wahrscheinlich seit alters her die Wohnung eines Riesen, ähnlich der Riesensage für das Felsenmeer. So bietet der kristalline Odenwald so manche Überraschung, Steine gibt es jedenfalls mehr als genug. Heidi Adam/Bild: Adam

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020