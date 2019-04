Wenig Erfolg bei der Jagd

Raidelbach.Zur Jagdgenossenschaftsversammlung haben sich die Mitglieder des Jagdbogens Raidelbach getroffen. Jagdvorstehers Horst Pfeifer begrüßte dabei die Mitglieder der Jagdgenossenschaft und die Jagdpächter. Ihnen dankte er für die gute Zusammenarbeit und bescheinigte eine „sehr gute Betreuung im Revier“.

Raidelbach gehört zu den Jagdbögen, in denen immer wieder Wildschäden zu verzeichnen sind, wenn diese auch in den vergangenen Monaten etwas geringer ausgefallen sind. Um die Schwarzkittel zu dezimieren, wurden von den Jagdpächtern mehrere revierübergreifende Drückjagden durchgeführt, allerdings mit mäßigem Erfolg.

2018 fünf Wildschweine erlegt

Davon berichtete auch Jagdpächter Karl Heß. „Wenig Strecke, viele Schäden“, so seine knappe Antwort. Im vergangenen Jahr wurden lediglich fünf Wildschweine erlegt. Allerdings waren die Schäden im Jagdbogen Raidelbach im Verhältnis zu denen anderer Jagdgenossenschaften nicht ganz so ausgeprägt. An Rehwild wurden 22 Tiere gezählt, die zur Strecke kam. Allerdings kam ein gutes Drittel durch Unfälle ums Leben.

Wie Karl Heß erklärte, seien die besten Jagderfolge durch die Drückjagden erfolgt. „Da sind wir Revierübergreifend gut aufgestellt“, so Heeß. Die Wildschweine scheinen sehr clever jedem Jäger aus dem Weg zu gehen, diesen Eindruck haben auch andere Jagdpächter aus anderen Jagdbögen.

Nach dem Verlesen des Kassenberichtes wurde beschlossen die Auszahlung der Jagdpachtanteile so durchzuführen, wie im vergangenen Jahr. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019