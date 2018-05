Weniger Mitglieder und Blutspenden

Elisabeth Bohn, Karla Schönefeld und Christine Pöschel (sitzend v.l.) wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft beim DRK Lautertal geehrt. Stehend v. l.: Vorsitzender Jürgen Kaltwasser, Werner Roß und Sabine Heil (je 25 Jahre Mitgiedschaft), Thekla Schneider (seit fünf Jahren Leiterin des Jugendrotkreuzes), stellvertretender DRK-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Weber. © Koepff

Schannenbach.Rund 50 Ehrungen von Mitgliedern standen bei Jahreshauptversammlung der DRK-Ortsvereinigung Lautertal in Schannenbach an. Leider, so Vorsitzender Jürgen Kaltwasser, seien viele aus gesundheitlichen Gründen verhindert, die Auszeichnung in der Versammlung entgegenzunehmen. So zeichneten er und stellvertretende DRK-Kreisvorsitzende Hans-Jürgen Weber und Kaltwasser nur die passiven Mitglieder

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4386 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.05.2018