Wenn die Verbitterung ihre dunklen Flügel ausbreitet

„Warum hat es mich getroffen? Ich kann das so schwer akzeptieren!“ In den letzten Wochen sind mir solche Sätze in Seelsorge-Gesprächen in der psychiatrischen Klinik immer wieder begegnet. Menschen erfahren schweres seelisches und körperliches Leid. Erkrankungen schränken ihr Leben über lange Zeit oder gar lebenslang massiv ein. Wie damit umgehen?

Wenn das Leben einem hart zusetzt, suchen wir instinktiv nach Antworten. Kein Wunder. Das hilft verstehen. Es hilft, das Erlebte einzuordnen in das Buch der eigenen Lebensgeschichte. Das kann auch gelingen. Dann kann ich mir das Schwere erklären und kann ihm einen Sinn geben.

Das klingt dann zum Beispiel so: „Mein Leben ist nach der Erkrankung anders geworden. Ich arbeite nicht mehr wie besessen. Ich kann die Zeit mit meiner Familie und mit Freunden mehr genießen, mich mehr am Schönen freuen.“ Dabei gibt es aus meiner Erfahrung keine allgemeingültigen Antworten. Es ist immer eine ganz persönliche Suche nach dem Grund und Sinn und die Antwort, die jemand findet, ist eine ganz individuelle.

Aussöhnung statt Verbitterung

Die Frage nach dem Warum hat aber auch eine Schattenseite. Was mache ich, wenn ich keine Antwort finde? Manches Leid ist nicht zu verstehen. Ohne Sinn und Ziel trifft einen der Hammer des Schicksals. „Warum gerade mich? Was habe ich falsch gemacht?“ Eben darin sehe ich den Schatten. Denn wenn ich keine befriedigende Antwort finden kann, lande ich vielleicht dabei, mir selbst oder anderen die Schuld zu geben. Das kann eine Zeit lang helfen. Aber auf Dauer bin ich in Gefahr, dass sich Verbitterung wie dunkle Flügel über mich breitet.

Aber wie anders damit umgehen? Die Gespräche der letzten Wochen haben mich an einen Mann erinnert, dessen Lebensschilderung mich sehr beeindruckt hat. Dr. Izzeldin Abuelaish ist ein palästinensischer Arzt. Er wuchs in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen auf. Während des Gaza-Krieges wurden seine drei Töchter durch israelisches Panzerfeuer auf sein Haus getötet. Solch einem Tod lässt sich kein Sinn abringen. Es ist das blindwütige Töten des Krieges, das immer neue Opfer gebiert.

Aber statt zu verbittern, hat sich Dr. Abuelaish weiter und intensiver für die Aussöhnung zwischen Israelis und Palästinensern eingesetzt. So hat er inmitten des Leids einen Sinn für sein Leben gefunden. Auch wenn mir zum Glück solch unsägliches Leid erspart geblieben ist - solche Lebensgeschichten bewegen und inspirieren mich, wie ich mit dem Leid umgehe, das ich tragen muss.

