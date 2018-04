Anzeige

Immer wieder wurden die Reichenbacher zu Wettkämpfen eingeladen. Beim Staffetenlauf am 30. Oktober 1899 in Zwingenberg wurden acht Läufer bestimmt, jeder musste 500 Meter laufen. Georg Mink ging als Sieger mit 45 Sekunden hervor.

Der Gesamtvorstand des TSV Reichenbach setzt sich heute zusammen aus Steffen Lehrian als Vorsitzendem, Carmen Maus-Gebauer als Stellvertreterin sowie Anja Krämer als Rechnerin und Ursula Kindinger-Bickel ist Schriftführerin. Beisitzer sind Esther Steinmann, Manuela Jakob, Claudia Beilstein und Walter Murowatz.

Motivierte Ehrenamtler zu finden, gestaltet sich bei zunehmender Individualisierung der Einzelnen und vollen Terminkalendern als schwierig. Bestand 2006 der Verein noch aus 1000 Mitgliedern, zählt er heute um die 860 Mitglieder – davon aber mehr als 300 Kinder und Jugendliche. Dabei ist die Turnabteilung die kräftigste Nachwuchsschule. Der Abteilung ist es gelungen, in Eigenregie neue Sportgeräte anzuschaffen, um eine gute Vorbereitung für Wettkämpfe zu bieten.

Aufrufe zu mehr Engagement

2018 hat der Verein über 70 Ehrenmitglieder, die dem Verein fast ihr ganzes Leben lang die Treue halten. Viele von ihnen packen weiter tatkräftig an, wenn es darum geht, zu den Veranstaltungen die Räume zu richten und wieder abzubauen.

Auch die Fußballer bringen sich in die Erhaltung des Sportgeländes am Falltorweg ein. So wurden im vergangenen Jahr umfassende Pflasterarbeiten verrichtet und eine neue Grillhütte aufgebaut. Diese soll noch festlich eingeweiht werden. Hier haben sich die Aktiven vielleicht die Worte des früheren Vorsitzenden Peter Trodt im Jahr 2004 zu Herzen genommen, der einen Appell verkündete: „Bewegt Euch wieder vom Sofa hoch und bringt euch soweit es euch möglich ist, wieder in die Vereinsarbeit ein.“ Ansonsten sehe die Zukunft bitter aus. Ein Verein sei so gut wie seine Leute.

Standen nach dem 110-Jahr-Jubiläum Investitionen bei der Kegelbahn und der Heizung im Sportplatzhaus an, sparte man auch bereits für die Herrichtung eines Kunstrasenplatzes, der 2008 verwirklich wurde. Dieser bietet gute Spielqualität, ist aber teuer in der Unterhaltung. Darum bietet der TSV im Jubiläumsjahr Quadratmeter des Kunstrasens zum Kauf auf Spendenbasis an. Neben den Mitgliedsbeiträgen finanziert sich der Verein über die vielen Veranstaltungen und Aktivitäten im Laufe eines Jahres. Deshalb hat der Vorstand als Vereinsmotto zum Jubiläumsjahr der TSV-Familie „Miteinander-füreinander über Generationen“ gewählt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018