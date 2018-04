Anzeige

Lautertal.Die Gemeinde Lautertal will auch künftig ihre Feuerwehren angemessen unterstützen. Sowohl Bürgermeister Andreas Heun als auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung Günter Haas wiesen bei der Hauptversammlung der Helfer darauf hin, dass es sich beim Brandschutz um eine Pflichtaufgabe handele, die von den Sparmaßnahmen weitgehend ausgeschlossen sei.

Haas sagte, Lautertal sei mit sechs Feuerwehren „gut versorgt“. Die Zahl sei aber auch der Tatsache geschuldet, dass eine Flächengemeinde hier eine höhere Ausstattung vorhalten müsse. Die Sicherung der mittel- und langfristigen Einsatzfähigkeit der Feuerwehren sei auch eine Aufgabe, der sich die Gemeindevertretung stellen müsse, sagte Haas.

Bürgermeister Heun verwies darauf, dass die Feuerwehr nicht nur eine Pflichtaufgabe der Gemeinde sei. Die Brandschützer erfüllten auch soziale Aufgaben, zum Beispiel mit der Jugendarbeit. Heun kündigte an, im Herbst einen Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Kassel zu besuchen, der sich speziell an Bürgermeister richtet.