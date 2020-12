Wie die Gemeinde Lautertal entstand: Ein Treppensturz macht Geschichte

Spannend war die Wahl des Bürgermeisters für Lautertal in einer Sitzung der Gemeindevertretung am 29. Dezember 1972 in der Mittelpunktschule Gadernheim (links). Als einer der ersten gratulierte der SPD-Vorsitzende Helmut Lechner (rechts Bild, links) dem künftigen Verwaltungschef Josef Weitzel. Dicht gedrängt verfolgten zahlreiche Lautertaler diesen Akt.

© koe