Wie die Odenwälder das „Ü“ vermeiden

Gadernheim.Seine Kindheit verbrachte Thomas Maul in Gadernheim. Dort wuchs er mit der Odenwälder Mundart auf, die ihm bis heute viel Freude bereitet. Gerne beschäftigt sich Maul mit Geschichte und Bräuchen, besonders denen seiner Heimat. Auch das Schreiben gehört zu seinen Steckenpferden.

Nun war Maul zu Gast bei der Veranstaltung der Gadernheimer Landfrauen und hatte ein dickes Buch dabei. Auf den Erzählabend hatte er sich bestens vorbereitet. Mit seinen Lausbubengeschichten brachte er die Zuhörerinnen oftmals zum Lachen, gerade weil sie einen Bezug zu den Gegebenheiten, Ortschaften oder Personen haben.

Eigentlich „Ostpfälzisch“

Der Gast erklärte gleich zu Beginn für alle, die ihn nicht kennen: „Ich komme aus Garen und wurde 1958 in meiner Oma ihrem Haus in der Hauptstraße geboren“. Schon als Kind lernte er die „Wassergass“ und den „Alten Weg“ kennen. Als Maul Kind war, gab es in Gadernheim alles, was die Menschen zum Leben brauchten, viele verschiedene Geschäfte und Betriebe. Zu Beginn seines Vortrags erinnerte er nicht nur an alte Straßennamen, sondern auch die Welt der Nachbarn mit ihren „typischen Namen“.