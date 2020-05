Wieder Hochbetrieb am Felsenmeer

Reichenbach.Von der Corona-Epidemie und ihren Gefahren war am vergangenen Sonntag am Felsenmeer nichts zu spüren. Die Parkplätze sowohl am Informationszentrum in Reichenbach als auch an den Römersteinen in Beedenkirchen waren voll.

Den Autokennzeichen nach zu schließen, ist die Strahlkraft des Reichenbacher Naturdenkmals beinahe grenzenlos. Auf den Felsen war kaum noch ein freier Platz zu finden, und der Felsbergwald war erfüllt von einem mächtigen Stimmengewirr.

Die Parkplätze an dem Naturdenkmal waren nach dem Ausbruch der Epidemie im März zunächst gesperrt worden. Nach Lockerungen der Kontaktsperren durch die Landesregierung hatte die Gemeinde sie allerdings Anfang Mai wieder freigegeben. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.05.2020