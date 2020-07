Wiedersehen im Lautertal

Klein ist die Welt: In einem Bergwerk im Ruhrpott lernten sich der Reichenbacher Peter Schneider (früher wohnhaft im Seifenwiesenweg) und Peter Hubrich, der aus dem Erzgebirge stammt, kennen. Schneider war fast die gesamte Zeit – von 1935 bis 1944 – als Bergmann im Reichenbacher Kupferbergwerk beschäftigt.

Nach dem Krieg zog es ihn in die Gruben des Ruhrpotts. Auch Hubrich hatte dort beruflich zu tun. Beide staunten, als sie sich in Elmshausen am Langenmarkstein wieder sahen – als Nachbarn. Hubrich war in erster Linie ins Lautertal gekommen, weil seine Frau Rosel die Grundschule in Elmshausen leitete. he

