Anzeige

Die Verschwisterungstafeln an den Ortseingängen und der seinerzeit inaugurierte Felsenmeerfindling im „Lautertal Green“ an der Watling Street erinnern an die Verbundenheit mit Lautertal und Louveciennes. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 08.08.2018