Wiese wird nicht verkauft

Lautern.Der geplante Verkauf einer gemeindeeigenen Wiese in Lautern kommt nicht zustande. Der Kaufinteressent habe sein Angebot zurückgezogen, berichtete Bürgermeister Andreas Heun in der Sitzung der Gemeindevertretung vergangene Woche.

Das Grundstücksgeschäft war im Juni in der Gemeindevertretung beschlossen worden. Da es sich bei dem Interessenten um ein Mitglied des Gremiums gehandelt hatte, war dies in öffentlicher Sitzung verhandelt worden. Dabei hatte es auch Kritik am Kaufpreis gegeben. Bürgermeister Heun hatte die vergleichsweise niedrige Summe damit begründet, dass das Grundstück sehr uneben und nur schwer zu nutzen sei.

SPD will Bieterverfahren

Die SPD hatte damals vorgeschlagen, derartige Geschäfte künftig über ein Bieterverfahren zu regeln. Sobald ein Angebot im Rathaus vorliegt, würde danach die Verwaltung das Grundstück öffentlich anbieten und um Gebote bitten. Das höchste Gebot erhielte dann den Zuschlag. Damit sei das Verfahren transparent und bringe der Gemeinde möglicherweise mehr Geld ein als das bisherige Prozedere.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.08.2018