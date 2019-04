Wiesen, Insekten, Vögel – alles hängt zusammen

Eingebettet in die Jahreshauptversammlung des Naturschutzbundes Beedenkirchen hatten die Anwesenden die Möglichkeit, einem interessanten und mit vielen Bildern anschaulich gemachten Vortrag von Förster Klaus-Peter Winterfeldt vom Forstamt Lampertheim zu lauschen. Winterfeldt ist auch Waldpädagoge und zuständig für die zwei großen Fauna- und Flora-Habitate in Gronau, am Drosselberg bei Hambach, sowie für die Naturschutzgebiete im Vorderen Odenwald. So auch für das Wiesentälchen, von dem Ortsgruppen-Vorsitzender Ulrich Rieckher berichtet hatte.

Eigentlich sollte sich sein Vortrag in erster Linie um die Bedeutung von Hecken für die Tierwelt drehen. Doch machte Winterfeldt gleich zu Anfang deutlich, dass dazu auch die Insekten, die Wiesen und die Wiesenblumen gehören. Alles sei miteinander verknüpft. Gibt es keine Blumenwiesen, gibt es keine Insekten und die Vögel finden keine Nahrung, insbesondere nicht für ihren Nachwuchs, macht er den Zusammenhang deutlich.

Über 70 Prozent der Insekten seien inzwischen verschwunden, da es viel zu wenige Sträucher und Blumen gibt. Auch in den heimischen Gärten kämen immer mehr Kies und Schotter, anstatt Rasen und Pflanzen zum Einsatz.

Drastisch erkennbar sei dies an den Windschutzscheiben der Fahrzeuge, die früher viel öfter von Insekten gereinigt werden mussten. Optimal wären Gelände mit Wiesen, Hecken und Bäumen. In der Folge nahm Hobby-Fotograf Winterfeldt die Zuhörer mit reichlich Bildmaterial auf seine Streifzüge durch die verschiedenen Naturschutzgebiete. Dabei zeigt er auch traurige Beispiele wo Düngung alles Leben zunichte machte oder Böschungen durch Bauschuttablagerungen für Tiere unbewohnbar wurden.

Er zeigte aber auch die Artenvielfalt von Tieren und Blumen, die zum Beispiel im Naturschutzgebiet „Tongrube“ bei Bensheim zu beobachten ist. Weiß-und Schwarzstorch, Silberreiher und auch der Eisvogel können hier beobachtet werden. Zudem gibt es einige Orchideenarten. In Hessen sind 15 Arten bekannt.

Wo es erforderlich sei, greife das Forstamt ein, indem es mit Hilfe von Landwirten Flächen vom Wildwuchs befreit, was aber nicht immer auf Verständnis stoße.

Gleiches gelte beim Holzeinschlag. Auch wenn dies für den Außenstehenden oft nicht so aussehe, werde auch hier auf Nachhaltigkeit gesetzt und nie mehr eingeschlagen, als zuwächst. Im persönlichen Gespräch könne aber dem ein oder anderen Kritiker der Sinn der Maßnahmen erläutert werden. Ein sich selbst Überlassen der Natur sei nur bei großen Flächen sinnvoll, die hier aber nicht vorhanden seien.

Zum Abschluss gab er noch einen Einblick in den Zustand des Waldes. Man sei mit dem „Wald-Latein“ am Ende. Alle Bäume würden von schadhaften Einflüssen heimgesucht. Einzig die Buche sei noch nicht befallen. Er gehe aber davon aus, dass dies aufgrund der Hitze im nächsten Jahr dann auch der Fall sein werde. fred

