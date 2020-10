Wildes Parken beeinträchtigt die Verkehrssicherheit

Lautertal.Die Beschwerden von Rettungsdiensten über parkende Autos in den Ortsstraßen von Lautertal häufen sich. Es werde vor allem zu dicht an Straßeneinmündungen geparkt, so dass weder die Einsicht in die vorfahrtsberechtigte einmündende Straße noch ein problemloses Einbiegen möglich sei, lautet die Kritik.

Laut Straßenverkehrsordnung muss beim Parken vor und hinter Kreuzungen und Einmündungen ein Abstand von fünf Metern eingehalten werden. Ausschlaggebend sind die Schnittpunkte der Fahrbahnkanten. Das Parkverbot in diesem Bereich betrifft die rechte Fahrbahnseite, bei Einbahnstraßen auch die linke. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020