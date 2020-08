Wildfrauhaus ist Geotop des Jahres

Lützelbach.Die mittlerweile 18 „Geotope des Jahres“ im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, darunter das Felsenmeer bei Reichenbach, bieten außergewöhnliche Einblicke in die erdgeschichtliche Vergangenheit. Sie bergen Informationen zu vergangenen Landschaften, Lebewelten und Klimaten, die daran erinnern, dass sich die Erde stetig wandelt.

Nach dem Variskischen Schiefer in Lindenfels im vergangenen Jahr wird am „Tag des Geotops“ am Sonntag, 20. September, das Wildfrauhaus am Fuß der Neunkircher Höhe als Geotop des Jahres ausgezeichnet werden. Bei einer Feierstunde ab 14 Uhr und einer Exkursion geht es unter dem Motto „Das Haus der wilden Frau: Uralte Steine und geheimnisvolle Legenden“ um das Alter und die Entstehung der mächtigen Gesteins-Ensembles und darum, was es mit dem „steinernen Sofa der wilden Frau“ auf sich hat.

Die Exkursion führt in die Steine und Legenden rund um das Wildfrauhaus ein und führt auf schmalen Pfaden auch am imposantesten Stein des Wildfrauhauses vorbei. Mit einer Geotop-Broschüre kann dieser Ort aber auch auf eigene Faust erkundet werden. red/Bild: Geopark

