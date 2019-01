Winter auf Kurzbesuch im Odenwald

Lautertal/Lindenfels.Zum Anfang des Jahres 2019 hat sich der Winter dann doch noch einmal im Odenwald blicken lassen. Am Samstag fiel in Lautertal und Lindenfels Schnee, so dass Räumfahrzeuge des Kommunalverbands Mittlere Bergstraße (KMB) ausrücken mussten, wie das Bild aus Lautern zeigt.

Am Sonntag wurde es dann aber auch schon wieder milder. Bis zum Donnerstag sind tagsüber Plusgrade gemeldet, erst dann wird es wieder kälter. red/Bild: Funck

