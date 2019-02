Winterruhe am Felsenmeer ist schon zu Ende

Reichenbach.Vorbei ist es mit der Winterruhe am Felsenmeer bei Reichenbach. Das vergangene Wochenende bescherte nicht nur schöne Vorfrühlingstage, sondern damit verbunden auch den ersten Besucheransturm an dem Naturdenkmal in diesem Jahr. Der Parkplatz samt Ausweichgelände war fast komplett mit Fahrzeugen belegt.

Jährlich werden über 150 000 Besucher an dem Naturdenkmal gezählt. Wie diese besser gelenkt werden können, so dass der Naturschutz am Felsberg nicht wie bisher weitgehend auf der Strecke bleibt, soll in diesem Jahr in der Lautertaler Gemeindevertretung beraten werden. koe/Bild: koe

