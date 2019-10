Wintersportfreunde starten in die Saison

Reichenbach.Am Sonntag, 3. November, eröffnet die Ski-Abteilung des TSV Reichenbach die neue Saison. Es wird dazu in der vereinseigenen Turnhalle im Brandauer Klinger ab 10 Uhr wieder der Ski-Service angeboten. Hierbei kann jeder seine Ski auf Vordermann bringen lassen.

Beläge werden ausgebessert, Kanten geschliffen und Skier gewachst. Eine elektronische Bindungseinstellung wird in Kooperation mit einem Sportfachgeschäft angeboten werden.

Auch unter der neuen Leitung der Skiabteilung ist dieser Service weiterhin ein fester Bestandteil im Programm. Marcus Vetter und Oliver Sauer stehen der TSV-Sparte vor.

Beim Ski-Service gibt es auch Informationen rund um den Ski-Sport. Interessenten können sich bereits für die Skifreizeiten der Abteilung im bevorstehenden Winter anmelden. Die erste dieser Freizeiten wird in der Zeit vom 13. bis zum 15. Dezember nach St. Anton am Arlberg führen, an die Wiege des Skilaufs, und in ein Skigebiet mit 280 Kilometern Piste. An- und Abreise organisieren die Teilnehmer selbst, die Organisation von Fahrgemeinschaften wird unterstützt. Die Leitung obliegt Andreas Meyer (Tel.: 0160 / 8000911) und Marcus Vetter (Tel.: 0170 / 2750544).

Eine Familien- und Jugendfreizeit führt die Ski-Freunde in der Zeit vom 4. bis zum 11. Januar nach Kappl in der Silvrettaregion in ein Hotel direkt an der Piste. Das bekannte Skigebiet unweit von Ischgl ist wohl eines der schönsten in der gesamten Region. Florian Hogen (Tel.: 06254 / 308794) zeichnet für die Fahrt verantwortlich. Die Freizeit in Kappl ist bereits so gut wie ausgebucht.

Hervorragend präparierte Pisten mit beschneiten Abfahrten bis ins Tal, von Tiefschneehängen bis zur Weltcup-Strecke auf insgesamt 43 Kilometern werden bei einer Reise vom 5. bis zum 8. Februar nach Tschagguns am Montafon geboten werden. Auch hier liegt die Unterkunft direkt im Skigebiet. Der ehemalige Abteilungsleiter Peter Sauer (Tel.: 06254 / 1592) übernimmt mit Ralf Eßinger (Tel.: 06254 / 942527) die Fahrtenleitung. Für die Freizeiten nach Kappl und ins Montafon werden Busse gemietet.

Die sportliche Betreuung übernehmen erfahrene Skilehrer des TSV Reichenbach. Snowboarden ist mit entsprechenden Übungsleitern möglich. Die Skikurse bei den Vereins-Übungsleitern sind kostenlos. Außer beim Ski-Service können sich Interessenten auch bei den Fahrtenleitern und im Internet ab sofort anmelden.

Weitere Informationen zum Programm der Abteilung ist in einer Broschüre nachzulesen, die in der TSV-Gaststätte, im Sportplatzhaus und in Reichenbacher Geschäften ausliegt.

Ski-Gymnastik jeden Dienstag

Um sich in Form zu bringen, treffen sich die Aktiven jeden Dienstag in der Zeit von 18.45 bis 20 Uhr in der TSV-Turnhalle zur Ski-Gymnastik statt. Hier werden mit verschiedenen Übungsleitern Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination mit Musik trainiert. Alles unter dem Motto „Fit und sicher auf der Piste – für mehr Spaß im Schnee“.

Außerdem beteiligt sich die Abteilung wieder beim Weihnachtsmarkt des TSV Reichenbach am Turnplatz. Auch bei den Reichenbacher Kerb waren die Wintersportfreunde aktiv gewesen. red

