Winterwunder-Wanderung im Felsenmeer

Reichenbach.Gerade im Winter lohne sich ein Besuch des Felsenmeeres, schreibt das Team des Felsenmeer-Informationszentrums (FIZ). Eine geführte Winterwunder-Wanderung bietet das Zentrum am Sonntag, 9. Februar, ab 14 Uhr an. Geo-Park-Vorort-Begleiter Mathias Galter führt vom Parkplatz am Ohlyturm zwei Stunden lang durch die Landschaft des Felsenmeeres. Die Tour ist auch geeignet für Kinder ab sechs Jahren.

Es gibt eine Aufwärmpause in der Seeger-Hütte mit Glühwein und alkoholfreiem Waldpunsch. Die Getränke sind in der Teilnahmegebühr enthalten. Empfohlen werden wetterfeste Kleidung, gutes Schuhwerk, Trittsicherheit sowie Wanderstöcke. Weitere Touren wird es am 23. Februar und am 1. März (jeweils sonntags) geben. koe/Bild: Richter

