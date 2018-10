Wirtin für zahlreiche Gäste der Kurstadt

Lindenfels.Im Kreis von Familie und Freunden hat Gertrud Hechler ihren 95. Geburtstag gefeiert. Die Jubilarin wohnt noch heute in dem Haus in Lindenfels, das einst die Privatpension Hechler war.

Geboren und aufgewachsen ist Hechler in Gronau. Ihr Vater hatte dort eine Schmiede und eine Landwirtschaft. Schon als Kind liebte Gertrud Hechler die Musik, spielte als junge Frau leidenschaftlich Orgel und sang im Chor.

Bei einer Theateraufführung des Kirchenchors lernte sie Philipp Hechler aus Lindenfels kennen. Die beiden verliebten sich ineinander und heirateten am 6.Mai 1951, daraufhin zog Getrud Hechler nach Lindenfels.

Mit ihrem Ehemann, der mittlerweile verstorben ist, betrieb sie eine Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Kälbern, Hühnern und Pferden. Das Paar arbeitete auf dem Feld und betrieb bis Ende der 80er Jahre einen Düngemittelhandel.

Anfang der 60er Jahre kamen viele Übernachtungsgäste nach Lindenfels. Hechlers eröffneten deshalb auf ihrem Bauernhof die Privatpension Hechler. „Ich habe bis zu 20 Gäste gleichzeitig beherbergt“ erzählt die rüstige Jubilarin auf ihrer Geburtstagsfeier. Die Gästezimmer lagen direkt neben der Wohnung der Hechlers. Viele Gäste kamen regelmäßig und wurden so zu Freunden. Ein Ehepaar, das regelmäßig in der Pension zu Gast war, sagte: „Es gibt zwei Perlen im Odenwald: Lindenfels und das Haus Hechler“.

Als in den 90er Jahren immer weniger Kurgäste kamen, gab sie die Privatpension auf. Über viele Jahre sang Gertrud Hechler im Kirchenchor, darüber hinaus war sie in der Kirche und der evangelischen Frauenhilfe aktiv und betreute mit anderen Menschen im Altenheim. „Aber jetzt machen die Beine nicht mehr so mit“ erzählte Hechler.

Ihr großes Hobby ist das Lesen von Büchern. In dem gemütlichen Wohnzimmer steht ein Regal voll mit Lesestoff. Zuletzt hat sie den Roman: „Die sieben Schwestern“ von Lucinda Riley gelesen. Zum Geburtstag gab es natürlich auch neue Bücher, die sie aber erst am Abend auspacken wollte. Eine große Feier wollte sie nicht, stattdessen feierte sie mit ihren beiden Söhnen, deren Ehefrauen und Familien. gg

