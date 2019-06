Wirtschaft und Lokalpolitik im Austausch

Lautertal.„Lokalpolitik trifft Unternehmen“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe, die die Gemeinde Lautertal mit ihrem Wirtschaftsbeirat auf den Weg gebracht hat. Am Dienstag fand in Reichenbach die Premiere statt. Klimatisch hitzig, aber in kommunikativer Atmosphäre.

Bürgermeister Andreas Heun hat gemeinsam mit den Firmeninhabern Stephan Bremstaller (Reichenbacher Apparatebau) und Dirk Krämer (Way-of-energy) die organisatorische Vorarbeit geleistet. Die Resonanz war durchaus positiv. Bei Reichenbacher Apparatebau im Brandauer Klinger trafen sich örtliche Unternehmer und Gewerbetreibende auf Augenhöhe mit der Politik. Vor Ort dabei waren auch Mitglieder des Gemeindevorstands und der Gemeindevertretung sowie einige Fraktionschefs.

Die Idee stammt aus dem Wirtschaftsbeirat, der nach Auflösung der Wirtschaftsvereinigung Lautertal (WVL) einen neuen zentralen Ansprechpartner installieren wollte. Heun betonte, dass die Gemeinde viele innovative und engagierte Unternehmen habe: „Die Lautertaler sind von Natur aus fleißig.“ Auch der Austausch zwischen den Gewerbetreibenden selbst soll laut Heun künftig weiter intensiviert werden. „Politik braucht Anregungen und Kritik“, so der Rathauschef, der die Vernetzung von Wirtschaft und Gremien weiter forcieren will. Man müsse bereit sein, voneinander zu lernen.

Weitere Stationen sollen folgen

Nach der Premiere soll die Reihe in weiteren Firmen Station machen. Außerdem sollen die Ergebnisse ausgewertet werden, um Inhalte und Konzept anzupassen und so einen dynamischen Prozess anzufeuern. Man wolle eine dauerhafte Kommunikationsebene, bei der alle gewinnen, heißt es.

Wie stark die Gemeinde finanziell von den Unternehmen profitiert, offenbare sich laut Heun auch im Jahresabschluss 2018, in dem Lautertal einen Überschuss in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro verzeichnet. Davon stammen zirka 400 000 Euro aus der Gewerbesteuer. Ein Rekordergebnis, so der Bürgermeister.

Die Firma Reichenbacher Apparatebau ist ein seit 1945 im Feinblechbau tätiges Familienunternehmen. 60 Mitarbeiter setzen ihr umfassendes Wissen und ihre langjährige Erfahrung aus der Feinblech-, Aluminium- und Edelstahlverarbeitung zur Bearbeitung ein. Seine Fachkräfte bildet der Betrieb selbst aus. Wenngleich der Nachschub an Konstruktionsmechanikern in den letzten Jahren etwas versiegt sei, habe sich die Eigeninitiative immer wieder bewährt, sagt Geschäftsführer Bremstaller, der seit 2007 an der Spitze des Unternehmens steht. Ein Team von Ingenieuren und Technikern entwickelt Ideen und Lösungswege unter den Gesichtspunkten Effizienz, Qualität und Kosten. Der Energiebedarf hierfür wird zu einem großen Teil aus regenerativer Energie gedeckt.

„Je komplizierter, desto besser“, so Bremstaller über spezielle Herausforderungen. Das kreative und qualitativ hochwertige Bewältigen komplexer Probleme jenseits standardisierter Lösungen sei eine besondere Leidenschaft der Mitarbeiter.

Dentsply Sirona ist größter Kunde

Reichenbacher Apparatebau ist unter anderen in den Branchen Mobilität und Medizintechnik aktiv. Man baut Computergehäuse, Service-Terminals oder Teile für den Automobil- oder medizinischen Bereich. Dazu Blechkleider für Industrie-PCs, Metallkorsetts für Maschinen nahezu aller Art sowie maßgefertigte Produkte für die Energiebranche.

Größer Kunde ist Dentsply Sirona in Bensheim. Für die EvoBus GmbH, das größte europäische Tochterunternehmen der Daimler AG, entwickeln die Lautertaler maßgefertigte Akkugehäuse. Und weil die Teile nicht nur passen, sondern auch gut aussehen sollen, arbeitet das Unternehmen neben Konstrukteuren auch mit Designern zusammen.

Von der Idee über die Konstruktion, den Prototypenbau und die Serienfertigung bis hin zur Endmontage erhält der Kunde hier alles aus einer Hand, so Bremstaller. Die Firma verfügt über einen eigenen Fuhrpark. Bundesweit können Kunden schnell und kostensparend beliefert werden. Eine enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Speditionen ermöglicht zudem eine europaweite Auslieferung der Produkte ohne Umwege, so der Geschäftsführer. Ein hauseigenes Umweltmanagement sorge für eine kontinuierliche Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes und der Umweltleistung. Es gibt eine E-Tankstelle, der Fuhrpark wird sukzessive auf elektrische Fahrzeuge umgestellt. „Hier wollen wir noch besser werden“, so Bremstaller über die Umrüstung von Diesel auf schadstofffreie Antriebstechniken.

Vom einfachen Handwerksbetrieb hat es die Metallbaufirma zum modernen und stetig expandierenden Industrieunternehmen gebracht. In den vergangenen Jahren wurde das Gelände im Brandauer Klinger wiederholt an die Bedürfnisse des wachsenden Hauses angepasst.

2006 wurde eine weitere Lagerhalle fertiggestellt, danach hat der Betrieb sukzessive neue Maschinen angeschafft. Mit einer hochmodernen Laseranlage zur individuellen Bearbeitung von Feinblechen hat der Chef früh gezielt in die Kernkompetenz der Firma investiert. Die Mitarbeiter kommen fast alle aus der Region. Das 75-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr soll groß gefeiert werden.

Flankiert wurde der Treff von Mitarbeitern des Bergsträßer Eigenbetriebs Neue Wege. Der Leiter des Arbeitgeberservices, Fritz Strößinger, informierte unter anderem über spezielle Fördermaßnahmen für Arbeitgeber sowie über die Schnittstelle von Arbeitssuchenden und Unternehmen mit speziellem Blick auf Lautertaler Wirtschaftsstrukturen. tr

