Witzige Schlager und Spiele rund ums Ei

Lindenfels: Der Arbeitskreis Museum des Verschönerungs- und Verkehrsvereins Lindenfels lädt zu einem historischen Stadtrundgang am Ostermontag ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Löwenbrunnen. Der Rundgang dauert eineinhalb Stunden; ein geringer Kostenbeitrag wird erhoben, darin ist der Eintritt ins Lindenfelser Museum enthalten.

Schlierbach: Am Ostersonntag, 1. April, ist im Dorfgemeinschaftshaus in Schlierbach ein Comedy-Schlagerabend des Männergesangvereins Sängerlust Schlierbach. Außer den Sängern, die Schlager in witziger Form präsentieren werden, tritt Pitt (Peter) Dotterweich mit seinem Programm „Sell un Jenes“ auf. Er wird in Liedern, Gedichten und Anekdoten über die Eigenarten des Odenwälders berichten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Schlierbacher Ortsvereine laden Kinder, Eltern und Großeltern für Ostermontag ab 14 Uhr auf den Spielplatz ein. Die Vereine haben lustige Spiele rund ums Ei vorbereitet. Auch das Osterhasenpaar wird sich das bunte Treiben ansehen. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die Siegerehrung wird gegen 16 Uhr stattfinden. Bei Regen ist die Veranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus.

Winterkasten: Der Sportverein Winterkasten trifft sich morgen zur Hauptversammlung im Vereinsheim. Beginn ist um 20 Uhr. Bürgermeister Michael Helbig wird die Versammlung besuchen, um einen Vertrag über den Investitionskostenzuschuss in Höhe von 63 000 Euro für die Sanierung der Tribüne im Winterkäster Waldstadion zu unterzeichnen. red

