Wohnraum am alten Bergwerk

Reichenbach.Groß war der Wohnungsbedarf nach dem Zweiten Weltkrieg in Reichenbach. Viele Menschen waren ausgebombt, hinzu kam der Zustrom von Heimatvertriebenen. Bald waren alle noch so kleinen und eigentlich nicht mehr nutzbaren Wohnungen belegt. Mit den beengten Verhältnissen kamen Spannungen auf, wurden Aversionen freigesetzt. Ein Hausbesitzer ging sogar mit der Axt auf die Wohnungskommission los, die ihm noch weitere Heimatvertriebene einweisen wollte.

Da kam es gerade recht, dass im ehemaligen „Bergwerk“ einige Gebäude über den Verkauf von Hochtief AG an die Destag frei wurden und auch schnell bezogen werden konnten. So waren zwischen Magazin und Waschkaue drei Baracken errichtet worden, in denen die Bergleute aus dem Ruhrgebiet gewohnt hatten.

Dort zog nun die Familie von Wilhelmine und Hans Nennstiel ein, zuerst mit zwei Mädchen, später folgten noch zwei Jungs. Das linke Gebäude diente als Wohnküche, das rechte als Schlafräume. Zum Schlafen lief die Familie von den Wohn- auf zwei wackeligen Dielen durchs Freie „über den Hof“ in die Schlafräume.

Umzug in die „Waschkaue“

Mitte der 50er Jahre durfte die Familie dann umziehen in das von Michael Fettel als „Waschkaue“ bezeichnete große Gebäude, in dem fast zehn Jahre die Flüchtlingsfamilie Anna und Karl Pecher mit Tochter Helga wohnte. Nun hatte Wilhelmine auch einen Vorgarten, den sie vorwiegend mit Stauden bepflanzte. Das als Labor bezeichnete Gebäude wurde dagegen warum auch immer nicht mehr genutzt und verfiel, während in dem Verwaltungsgebäude die Familie von Elisabeth und Jakob Roth, sowie der Tochter Brigitte wohnte. In das querstehende Büro zog in den vorderen Bereich Luise Recktenwald aus Saarbrücken ein, während die hinteren Räume von dem Flüchtlingsehepaar Hildegard und Johann Moser mit Sohn Hans bezogen wurden. Sie waren es auch, die Anfang der 60er Jahre die Behelfsbrücke in eine befahrbare umwandelten. Damit entfiel die bisherige Erschließung über das Destag-Gelände.

Ein letzter Versuch

Mit dem Abzug der Firma Hochtief AG war jedoch die Gewinnung von Erzen im Kupferbergwerk noch nicht beendet. Da ein Großteil der Förderungen nicht zu verwenden waren, wurden sie auf einer Abraumhalde, dem sogenannten „Weißen Berg“ gelagert.

In seiner Anfangszeit strahlte er geradezu über Reichenbach. Mit den Jahren wusch der Regen die verbliebenen Kupferstücke von manchmal beachtlicher Größe frei. Diese wurden von den Kindern des Oberdorfes gesammelt und an die in den 50er Jahren in großer Zahl auftretenden Händler veräußert. Mit dem Bau des Staudamms wurde der „Weiße Berg“ dann in den Jahren 1974 und 1975 abgetragen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.07.2020