Wolfsrüde mehrfach im Odenwald nachgewiesen

Der Wolfsrüde „GW1832m“ scheint sich im Odenwald wohlzufühlen. Im Januar wurde ein Wolf von einer Wildtierkamera auf der Gemarkung Mudau in Nordbaden fotografiert. Es handelt sich wohl um ein Tier, das schon mehrfach in der Region gesichtet wurde.

Tobias Kuhlmann, der Wildtierbeauftragte des Neckar-Odenwald-Kreises, ist sich ziemlich sicher, dass es der bereits bekannte Wolfsrüde ist. „Weitere Hinweise sind für uns eine unverzichtbare Hilfe“, bittet er die Bevölkerung um Mithilfe. Denn damit würde man nach einem halben Jahr des kontinuierlichen Nachweises zu einer „Förderkulisse Wolfsgebiet“ - Tierhalter erhalten dann Fördermittel, etwa für Zäune.

In der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Sichtungen von Wölfen im Dreiländereck von Bayern, Hessen und Baden-Württemberg. Im Mai vergangenen Jahres sorgten Risse von drei Schafen in Lautertal für Aufstehen. Im August wurde dann nachgewiesen, dass es sich bei einem der Raubtiere um ein und dasselbe handelt. Kot, Speichelproben an gerissenen Tieren und Haare waren an die Senckenberg-Gesellschaft geschickt und dort bestätigt. tom

