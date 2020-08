Lautertal.Die augenblicklich häufige feucht-warme Wetterlage in Südhessen beschert Beobachtern immer wieder ein abwechslungsreiches Programm aus vielfältigen Naturschauspielen am Himmel. So entstehen derzeit die unterschiedlichsten Wolkengebirgen über dem Odenwald, wie auf dieser Aufnahme zu sehen ist. Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen etwas fallen. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.08.2020