In der damaligen SPD-Landesfraktion waren einige Abgeordnete, die diesen Schritt nicht mitgehen wollten. Trotzdem ist sie ihren Weg gegangen.

In meinen Augen war es ein klarer Wortbruch am Wähler. Die Quittung hat sie bei der Wahl 2009 erhalten. Daran hat die SPD Hessen heute noch zu lecken. Zu ihrer Aussage „ Agenda 2010 ist gescheitert „ will ich Folgendes sagen: Dass es in unserem Land zur Zeit weniger Arbeitslose gibt und die Steuereinnahmen sprudeln, ist ein großer Verdienst der Agenda 2010, mit der ich in einigen Teilen auch nicht einverstanden war und bin. Zum Beispiel, dass das Vermögen von Hartz 4 Empfängern bis auf einen kleinen Teil verbraucht sein muss, um Anspruch auf Arbeitslosengeld 2 zu bekommen.

Auch, die Erwerbsminderungsrente in dieser Höhe zu zahlen, war zu wenig. Sonst fand ich die Agenda 2010 richtig, denn es musste ein gewisser Druck aufgebaut werden, um etliche Leute, die den Sozialstaat ausnutzen, zur Arbeit zu bewegen. Auch kann ich die Aussage von ihr nicht verstehen, „ die progressiven Kräfte in der deutschen Politik seien zur Zeit die Grünen und die Linken“. Warum hat sie nicht die Partei gewechselt und ist zu den Grünen oder den Linken gegangen, die nach meiner Meinung ihr zurzeit näher stehen als die jetzige SPD.

Bilanzen unters Kopfkissen

Nun noch eine Anmerkung zu der Bemerkung von Jürgen Kaltwasser „Dieses Buch, das die Genossin Ypsilanti schrieb, würde ich empfehlen unter das Kopfkissen von Lars Klingbeil zu legen.“ Ich würde meinem Genossen J. Kaltwasser gerne die Bilanzen der letzten Jahre von der Gemeinde Lautertal unters Kopfkissen legen. Vielleicht denkt er dann im Traum darüber nach, was er und sein Herr Steinbeck die letzten Jahre falsch gemacht haben.

Rudolf Jährling

Lautertal

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.04.2018