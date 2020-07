Reichenbach.Ein ungewöhnliches Fotomotiv hat BA-Leser Kurt Seilheimer am Felsenmeer in Reichenbach auf dem Weg unterhalb des Kiosks am Informationszentrum entdeckt.

Das Wurzelwerk einer Buche scheint sich um einen Felsblock zu schließen. „Stein frisst Buche“, nennt der Fotograf seine Aufnahme. red/Bild: Seilheimer

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020