Yoga, Bogenschießen, Imkern

Lautertal.Vielfältige Kurse bietet die Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lautertal in den kommenden Monaten an. Hier gibt es noch freie Plätze:

Hatha-Yoga: dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, ab dem 10. September im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen

Yoga-Workshop gesunder Rücken: am Samstag, 19. Oktober, ab 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen.

Yoga-Workshop lockere Schultern: am Samstag, 26. Oktober, ab 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen

Indoor-Bogenschießen: an den Samstagen 16. November und 25. Januar, jeweils in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr in der Festhalle in Lautern

Schlaue Füchse – Naturerlebnisse für Kinder: freitags von 15 bis 18 Uhr, ab dem 20. September am und im Dorfgemeinschaftshaus in Schannenbach

Imkern für Einsteiger: mehrere Termine ab Freitag, 13. September, jeweils zwischen 13 und 16 Uhr auf dem Imkerhof Schuch in Reichenbach.

Weihnachtsbäckerei: am Dienstag, 19. November, zwischen 18 und 22 Uhr in der Mittelpunktschule Gadernheim

Gesunde Buddha-Bowls: am Donnerstag, 24. Oktober, zwischen 18 und 21 Uhr in der Mittelpunktschule Gadernheim

Praktisches Pilzseminar: mehrere Termine ab Sonntag, 15. September, zwischen 10 und 15.15 Uhr. Treffpunkt auf dem Aldi-Parkplatz in Reichenbach

Wanderungen – digital geplant: am Samstag, 19. Oktober, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im OWK-Wanderheim in Knoden. red

